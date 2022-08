Klimaschutz in Renningen Ihr Einsatz fürs Klima hat erst begonnen

Ein großer Wunsch des Klimaschutzteams war es, ein Klimaschutzmanagement in Renningen zu bekommen und dessen Klimaschutzkonzept voranzubringen. Mittlerweile hat die Stadt mit Ina Reinhard „eine kompetente, engagierte und überzeugte Klimaschutzmanagerin für Renningen“ bekommen, freut sich Marco Lang und sieht in ihrer Anstellung einen großen Anteil beim AK. „Und auch ein sogenanntes integriertes Klimaschutzkonzept ist auf den Weg gebracht, um die gemeinsame Vision ,klimaneutrales Renningen bis 2035‘ zu erreichen.“ Der Grundstein sei also gelegt.