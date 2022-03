Ukraine-Hilfe Kreis Böblingen richtet Spendenkonto ein

Der Landkreis Böblingen, Kommunen und Kreissparkasse haben unterdessen ein zentrales Spendenkonto eingerichtet. Das kommunale Kreditinstitut hat jetzt zur Kontoeröffnung 10 000 Euro gespendet. Auch die Kreisverwaltung wird im Rahmen der nächsten Sitzung des Sozialausschusses über eine Spende von 10 000 Euro, beraten.

Vereine und Schulen können sich bewerben

Die Spenden werden für Projekte zur Unterstützung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine eingesetzt. Dabei ist an Hilfen für geflüchtete Menschen im Landkreis Böblingen gedacht, aber auch an den Einsatz von Geldern für Aktionen in den zur ukrainischen Grenze nahe gelegenen Gebieten etwa in Polen oder Rumänien.

Kommunen, Vereine, Schulen oder andere Organisationen können einen Antrag stellen, Projekte aus diesen Geldern heraus finanziert zu bekommen, über die Bewilligung soll ein Gremium aus Vertretern der Kreisverwaltung, den Kommunen und der Sparkasse entscheiden.

„Spendenkonto Ukrainehilfen“, Kreissparkasse Böblingen, IBAN DE05 6035 0130 0001 1320 49