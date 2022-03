Sammelaktion für die Ukraine Leonberger rücken zum Spenden an

Und auch Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) höchstpersönlich packt an. Ausgestattet mit Warnweste ist er an diesem Abend Ordner in der Autoschlange. „Es ist toll, es ist überwältigend“, sagt er zum großen Andrang. Die Menschen in Leonberg würden mit ihrer Spendenbereitschaft ein großes Zeichen der Solidarität setzen. „Der Krieg in der Ukraine ist nicht weit weg“, sagt er. „Aber Europa steht zusammen.“

Nicht jede Spende ist sinnvoll

Eine besondere Herausforderung für die Helfer vor Ort ist vor allem: das Sortieren. Jeder Karton, jede Tüte will durchgeschaut werden, bevor der Inhalt beschriftet und auf Paletten gepackt wird. „Die Menschen an den Grenzen brauchen die Sachen sortiert“, betont Küster. Und auch die Balance macht’s: Bereits einige Stunden vor Beginn der Spendenaktion in der ehemaligen Post hatte die Stadtverwaltung in den sozialen Medien darum gebeten, auf Kleiderspenden zu verzichten und lieber andere Hilfsgüter zu bringen. Bei ähnlichen Aktionen in anderen Kommunen, etwa in Gerlingen, hatte man ebenfalls von der Annahme von Kleidung abgesehen.

Weil in vielen Fällen die Kartons und Autos wohl schon längst gepackt waren, wird am Donnerstagabend in der ehemaligen Post trotzdem noch Kleidung angenommen. „80 Prozent der Spenden sind Kleidung“, schätzt der Pressesprecher. Und nicht alles davon ist brauchbar: Während in einigen Kisten dicke Wollmäntel schlummern, ziehen die Helfer aus anderen Säcken haufenweise kurze Hosen, Kleider oder Trägertops. Für die Flucht im kalten März reichlich unpassend.

Einige T-Shirts mit dubiosen, gelblichen Flecken landen ebenso in der Tonne wie gebrauchte Hotel-Slipper. Kinderjacken, an denen noch der Schlamm vom Spielplatz klebt, werden notdürftig abgewischt. Trotz aller Freude über die große Hilfsbereitschaft der Leonberger lösen Spenden wie diese Unverständnis bei den freiwilligen Helfern aus. „Wir sind keine Altkleidersammlung“, schreibt die Stadt Leonberg auf Facebook.

Organisatoren rechnen mit geringerem Ansturm am Samstag

Für den kommenden Spendentermin am Samstag gibt es also einen Strategiewechsel: Man wolle ab sofort keine Kleidung mehr annehmen, erklärt Küster. Das heißt nicht, dass Kleiderspenden an der Grenze überhaupt nicht mehr benötigt werden. „Die Kleidungsstücke, die wir haben, kommen auf jeden Fall an“, verspricht er. Man wolle die Lastwagen, die sich auf den Weg nach Polen, Moldawien, Freiburg und Filderstadt machen, aber möglichst gemischt bepacken.

Mit einem Ansturm wie am Donnerstagabend rechnen die Organisatoren am Samstag nicht mehr – weil der Spendenzeitraum größer ist und der Feierabendverkehr wegfällt, hoffen Stadt und Feuerwehr auf einen etwas ruhigeren Ablauf. Ein voller Erfolg war die Aktion am Donnerstag unterdes sicherlich: Mindestens zwei volle Container wurden schon nach Sindelfingen gebracht.

Die Spendenaktion in Leonberg geht weiter

Helfen statt Hamstern

Diese und nächste Woche werden auch in Leonberg Spenden für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer gesammelt. Die Stadt Leonberg beteiligt sich dabei an der Aktion „Helfen statt Hamstern“ aus Sindelfingen. Die Güter werden an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht und außerdem auch nach Freiburg und Filderstadt weiterverteilt, wo in den kommenden Wochen einige Familien aus der Ukraine ankommen sollen.

Termine

Nach dem ersten Spendentermin am Donnerstagabend werden an drei weiteren Terminen Hilfsgüter in der ehemaligen Post, Eingang Impfzentrum in der Frachthalle am Parkplatz, entgegengenommen: Samstag, 5. März, 10 bis 15 Uhr, Donnerstag, 10. März, 18 bis 20 Uhr, und Samstag, 12. März, 10 bis 15 Uhr.

Hilfsgüter

Ab sofort können auch in Leonberg keine Kleidungsstücke mehr abgegeben werden. Auch Medikamente können hier nicht gespendet werden. Hilfsgüter wie Babynahrung, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, aufgeladene Powerbanks oder Schlafsäcke werden weiter angenommen