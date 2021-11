Turnen WTG Heckengäu verpasst den Coup

Nach zwei gewonnen Teilabschnitten konnte die WTG ab dem Reck keinen Gerätesieg mehr holen. Sie versuchte, den Vorsprung zu halten, was vor allem wegen der Leistungen der ausländischen Gastturner utopisch anmutete. Gemäß der Regularien darf pro Gerät zwar nur ein Turner ohne deutschen Pass antreten, jedoch nutzte die Obere Lahn diesen Passus für sich aus. Likhovitskiy brillierte am Königsgerät mit einer Übung, die er auch bei einem internationalen Wettkampf hätte zeigen können, was fünf Zähler einbrachte. Nur Philipp Lutz gelang es mit einer sehenswerten Leistung, die durch einen Doppelsalto mit einer Schraube beendet wurde, zu punkten.

Am Boden schmolz der Abstand zur Oberen Lahn auf nur noch einen Punkt zusammen. Die Gemeinschaftsriege versuchte Paroli zu bieten. Am Pauschenpferd gelang das aber nur noch Manú Tschur, der sich gegen Lukas Lippert mit vier Scorepunkten durchsetzen konnte. Jan Griesmeier hatte gegen Andrey Likhovitskiy keine Chance und kassierte fünf Zähler. An den Ringen ließ die KTV schließlich nichts mehr anbrennen und gewann mit 40:35.

K.o.-Duell an zwei Geräten

Der Aufstiegswettkampf war noch nicht vorüber. Weil der Zweitligist Turn-Team Schiltach seinen Rückzug angekündigt hatte, bekamen die WTG und KTT Oberhausen die Chance, im K.o.-Turnen an zwei Geräten um den dritten freien Platz zu kämpfen. An den Ringen lieferte der Oberhausener Michael Donsbach eine zweitligataugliche Kür ab, die durch einen gestreckten Doppelsalto rückwärts gekrönt war. Heckengäus Antwort in Form von Manú Tschur, der ebenfalls eine abzugsfreie Übung darbot, jedoch beim Abgang von der Schwierigkeit her nicht mithalten konnte, reichte nicht. Oberhausen hatte drei Scorepunkte.

Auch das zweite Duell entschieden die Nordrhein-Westfalen für sich. Philipp Lutz stürzte bei seinem hochwertigen Tkatchev-Flugelement. Doch auch ohne Sturz hätte es nicht gereicht. Das Team aus dem Ruhrgebiet setzte seinen holländischen WM-Teilnehmer Bram Verhofstad ein, der Lutz ohnehin keine Chance gelassen hätte.