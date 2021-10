Turnen 3. Bundesliga Der Aufsteiger wird Vizemeister

Der Boden, das Pauschenpferd und die Ringe gingen klar an Ludwigsburg. An allen drei Geräten gelang es mit Niccolo Spiess, Manu Tschur und Nick Ackermann immer nur jeweils einem von vier WTG-Startern zu punkten. Der MTV Ludwigsburg turnte konsequent durch und hatte sich mit 30:7 Zählern mehr als deutlich abgesetzt. In der zweiten Hälfte lief es dann etwas besser für die Gastgeber.