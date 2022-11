Jetzt ist die Rechnung noch einfacher, weil die Entscheidung bereits gefallen ist. KTT Oberhausen tritt zum letzten Wettkampf nicht an. Die Punkte gehen an die WTG Heckengäu, die damit in der Tabelle auf den vorletzten und damit ersten Nichtabstiegsplatz rücken. Das Team aus Nordrhein-Westfalen hatte sich dazu entschieden abzusagen, weil gleich mehrere Turner krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stehen. „Mit aktuell sechs erkrankten Turnern haben wir in unseren Reihen einen sehr hohen Krankenstand erreicht, der es uns nicht ermöglicht, alle Geräte zu besetzen“, sagt KTT-Abteilungsleiter Matthias Steinkamp. Er wolle niemand ohne Training beziehungsweise unter laufender Antibiotika-Einnahme ans Gerät schicken.