Turnen WTG Heckengäu startet in der 2. Liga

Nationale und internationale Spitzenturner

Im Aufstiegsfinale des Vorjahres gingen beispielsweise für die Mannschaft KTV Obere Lahn beispielsweise der Armenier Artur Davtyan und der Belarusse Andrey Likhovitskyi an die Geräte, die Oberhausener setzten den Niederländer Bram Verhofstad ein. In der Konsequenz für die 2. Liga heißt das: es käme schon einer Überraschung gleich, wenn die WTG Heckengäu in der Liga mit acht Mannschaften einen Wettkampf gewinnen würde. Warum dann überhaupt ein möglicherweise aussichtsloses Rennen mit dem Heimkampf in Renningen am 24. September gegen Eintracht Frankfurt beginnen und nicht in der 3. Bundesliga verbleiben? Jaeschky: „Wir haben gesagt, wir wollen es probieren, weil es für jeden Turner etwas Besonderes ist, in der 2. Liga anzutreten.“