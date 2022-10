Auch am sechsten Wettkampftag bei der TG Saar II in Dillingen war kein Sieg für die Zweitliga-Turner der Gemeinschaftsriege WTG Heckengäu drin. Mit 62:21 Scorepunkten musste sich die WTG im Saarland geschlagen geben. Dennoch gelang es, die ersten Gerätepunkte einzufahren. Um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu schaffen, muss die Gemeinschaftsriege am Samstag, 12. November, gegen das bislang ebenfalls glücklose KTT Oberhausen beim Heim-Wettkampf in Renningen gewinnen.