Triathlon Ein Fußballer auf neuen Wegen

Auf den letzten beiden Kilometern lief er zusammen mit einem Leidensgenossen aus Ulm, den massive Hüftprobleme plagten. „Wir haben uns gegenseitig aufgebaut und Mut zugesprochen“, weiß der 33-Jährige noch gut. Am Ende kam er als 248. unter 513 Finishern in 5:49:22 Stunden ins Ziel, in seiner Altersklasse (M 30 bis 34) bedeutete das Rang 46. „Auch wenn es am Ende eine Qual war: Es war ein Erfolg, durchgekommen zu sein“, zieht Luigi Ancona trotz allem eine positive Bilanz seines Ausflugs in den Triathlonsport.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der Großteil spielt um den Ligaerhalt

Und noch zwei Erfolgserlebnisse nimmt der Offensiv-Allrounder mit, der in dieser Saison mit dem TSV Münchingen den Klassenverbleib in der Bezirksliga schaffen will („Das ist mir eine Herzensangelegenheit“): Er hat den Spaß am Fußball wiedergefunden und fühlt sich so fit wie schon lange nicht mehr. Ein paar Jahre lang will er noch Fußball spielen, dann steht die Erfüllung eines weiteren Traumes auf dem Plan: der Start bei einem Ironman (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer laufen). „Beim Triathlon kann man wenig mit Talent ausgleichen. Was man im Training reinsteckt, kriegt man am Ende beim Rennen raus“, lautet seine Erfahrung.