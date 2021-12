Fußball-Verbandsliga Heimerdingen ist auf Augenhöhe

Nach den beiden abgebrochenen Verbandsligarunden hat es berechtigte Zweifel an der Ligatauglichkeit des TSV Heimerdingen gegeben. In der Saison 2019/2020 stand das Team zum Zeitpunkt des Abbruchs genauso auf einem Abstiegsplatz wie in der folgenden Runde, in der der TSV nur zwölf Partien absolvierte. Sechs magere Pünktchen waren herausgesprungen, es leuchtete die Rote Laterne.