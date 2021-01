Tourismusmesse CMT Vor dem Bildschirm träumen ist erlaubt

Die bisherige Präsenz der Stadt erfolgte unter dem Dach der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH. Diese habe beschlossen, aktuell nicht an der digitalen Messe teilzunehmen. „Im Schulterschluss nimmt auch Leonberg nicht teil“, sagt Kleinfeld. Im vergangenen Jahr hatte Oberbürgermeister Martin Georg Cohn eine Qualitätsoffensive für den Tourismus angekündigt. Corona rückte diese Pläne in den Hintergrund, sie gerieten aber nicht in Vergessenheit. „Bezüglich der vier Stellplätze für Wohnmobile auf unserem Festplatz prüfen wir aktuell die Installation von WLAN in diesem Bereich, um die Stellplätze noch attraktiver zu machen“, so der Pressesprecher Kleinfeld.

Weil der Stadt ist nicht dabei

Weil der Stadt schließt sich bei der Touristikmesse – wie die Städte Herrenberg, Waldenbuch oder Holzgerlingen – traditionell der Tourismusinitiative des Landratsamts „Schönbuch & Heckengäu“ an und wechselt sich mit den Kollegen am Stand ab. „Es lässt sich zwar nicht an Zahlen festmachen, ob die Stadt von den Messeauftritten profitiert, doch wir wollen präsent sein und Tagesausflügler auf uns aufmerksam machen“, sagt auch Jana Schwarz, im Weil der Städter Haupt- und Personalamt unter anderem für den Tourismus zuständig.

Im Vorjahr hatten die Narren – seit Januar 2020 ist die Weiler Fasnet immaterielles Kulturerbe der Unesco – ihren großen Auftritt. Diesmal hätte sich Weil der Stadt dem Schwerpunktthema „Wandern und Radfahren“ angenommen. „Da es aber nicht absehbar ist, wann überhaupt Veranstaltungen wieder losgehen können, war für uns die CMT diesmal kein Thema“, sagt Schwarz.

Zumal auch die Tourismusinitiative des Landratsamtes eine Messe-Pause einlegt. „Das Angebot einer digitalen Teilnahme ist zu kurzfristig verbreitet worden“, sagt Simone Hotz, Pressesprecherin beim Landratsamt Böblingen. Deshalb wolle man, unabhängig von der CMT, die touristischen Highlights der Region im Laufe der nächsten Zeit gesondert aufarbeiten.

Der Messe-Auftritt des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist in der Regel eine Gemeinschaftssache mehrerer Sektionen, dazu zählt auch die Sektion Stuttgart. Zu dieser wiederum gehört die Bezirksgruppe Leonberg, die am DAV-Stand an einem Wochenende aushilft und Werbung für den Bergsport macht. „Wir sind dieses Mal aber auch nicht dabei“, sagt Gisela Metzler, für die Öffentlichkeitsarbeit der Leonberger Bezirksgruppe zuständig. Das Jahresprogramm ist bereits gedruckt, doch ab wann es in den Bergen wieder losgeht, ist noch unklar. Und so manche Tour wurde wegen Corona bereits abgesagt.

Die CMT im Netz

Ein Januar ohne CMT? Keine Option für die Veranstalter. Deshalb hat sich die Messe Stuttgart dazu entschieden, am 26. Januar die CMT in digitaler Form ins Internet und damit auf die heimischen Bildschirme zu bringen. Übertragen werden Elemente, die sich für einen digitalen Tag eignen, wie Pressekonferenzen oder die Präsentation von Neuheiten. Über die Plattform www.messe-stuttgart.de sind die Videos und Beiträge sind nach vorheriger Registrierung abrufbar. Los geht die digitale Messe um 9 Uhr.