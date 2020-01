CMT Stuttgart Weil setzt auf Fastnet, Leonberg auf Kurztrips

Der Bürger als Tourist im eigenen Landkreis – das passt in das Konzept der Stuttgart-Marketing-Gesellschaft. Die Kommunen der Region Stuttgart beteiligen sich an ­deren großen Stand auf der CMT. „Bei den Schwaben ist noch Luft nach oben, was den Stolz auf die eigene Region anbelangt“, sagt Geschäftsführer Armin Dellnitz. „Unsere wichtigste Aufgabe ist es, den eigenen Bürgern zu zeigen, in welch schöner Region sie leben.“ Wo sonst, so nennt Dellnitz ein Beispiel, gebe es auf dem Lande ein Museum von Weltrang wie das Museum Ritter in Waldenbuch.

Kommunen haben großes Interesse an einem Stand

Die Städte und Gemeinden hätten ein großes Interesse, sich zu zeigen. „Ja, der Platz wird knapp“, berichtet Dellnitz. Leonberg zum Beispiel hat seinen Auftritt im vergangenen Jahr auf die komplette CMT ausgedehnt. Zuvor war die Pomeranzengarten-Stadt nur an wenigen Tagen vertreten. „Der Erfolg gibt uns recht“, zieht Oberbürgermeister Martin G. Cohn (SPD) eine Zwischenbilanz. Der Stand sei ständig von interessierten Menschen belagert. „Wir sind strategisch an der Autobahn so gut gelegen, diese Autofahrer wollen wir für Leonberg gewinnen.“ Cohn kündigt daher eine Qualitätsoffensive für den Tourismus an und nennt nur ein Beispiel: „Wir denken darüber nach, wo wir einen geeigneten Standort für Wohnmobile in der Stadt finden.“ Von der Autobahn könne man dann abfahren und hier einen Zwischenstopp einlegen. „Leonberg ist schließlich mehr, als nur Autobahn und Stau.“

Das sind die Zielgruppen für den Tourismus im Kreis: Die eigenen Bürger und Durchreisende. Böblingens OB Stefan Belz (Grüne) zielt noch eine weitere Zielgruppe an. 22 000 Übernachtungen gibt es dort, die meisten sind Geschäftsreisende. „Auch sie wollen wir gewinnen, unsere Stadt zu entdecken“, sagt Belz. Ein Oldtimer macht am Stand Werbung für die Motorworld, dazu ­gebe es die Mineraltherme. Auf der CMT einen Stand zu betreiben, ist für ihn deshalb keine Frage. „Wir müssen Flagge zeigen und das, was wir vor der Tür haben, präsentieren.“

Dazu gehört dieses Jahr die Fasnet. Landrat Roland Bernhard hat zu seinem Besuch deshalb die Narrenzunft Weil der Stadt und die giftgrünen Schlossberghexen Böblingen mitgebracht. „Die Fasnet in Weil der Stadt ist eine ganze alte, ganz schöne Tradition“, berichtet Bernhard aus seiner eigenen ­Erfahrung. Am 23. Februar ist großer ­Umzug. Dann kommen in der Tat Tagestouristen aus der kompletten Region nach Weil der Stadt.