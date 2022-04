Toilette in Ditzingen Stilles Örtchen für belebten Platz

Wer auf die S-Bahn wartet oder zum Park- and-Ride-Parkplatz geht, zugleich aber von einem dringenden Bedürfnis geplagt wird, hat am Ditzinger Bahnhof ein Problem: eine öffentliche Toilette gibt es dort nicht. Es hat sie in den vergangenen Jahre auch nie gegeben, was die Stadträte immer wieder bemängelten. Vor diesem Hintergrund war der Plan unstrittig, auf dem neu gestalteten und modernisierten Bahnhofsareal eine öffentliche Toilette zu installieren.