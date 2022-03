Umbau am Ditzinger Bahnhof Unterführung öffnet spätestens im Juni

Lesen Sie aus unserem Angebot: Mit dem Zug erwartungsvoll in die Zukunft

Die kaum zu übersehende Interimstreppe steht seit Ende Juni vorigen Jahres. Sie ermöglichte den Abriss der alten Treppenanlage zu den Gleisen. Den bisherigen, engen, dunklen Treppenabgang ersetzt künftig ein großzügigerer, breiter Ab- beziehungsweise Aufgang. Die Überdachung entfällt.

Parallel kommt das Gleiskarree voran

Die Stadt Ditzingen baut nicht allein am Bahnhof. Die Arbeit in direkter Nachbarschaft mit dem Hochbauprojekt der Real. IS laufe partnerschaftlich und kooperativ, sagt Markus Beutner. Im September war die Grundsteinlegung für das Gleiskarree. Auf dem zweiten Bauabschnitt – ein Grundstück von rund 4700 Quadratmetern östlich des historischen Bahnhofsgebäudes – entstehen zwei Geschäftshäuser und ein Wohnhaus. Das Gleiskarree wird voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2023 fertig sein.

So schreitet im Osten des Bahnhofsareals voran, was im Westen schon geschafft ist: Seit dem Jahr 2016 sind der Zentrale Omnibusbahnhof und die Gebäude des ersten Bauabschnitts – das Einkaufszentrum mit Parkhaus sowie daneben mit gläserner und grüner Fassade der Drogeriemarkt Müller samt Büroflächen – fertiggestellt.

Seit mehr als 13 Jahren arbeitet die Stadt Ditzingen bereits an der Neustrukturierung des Bahnhofsareals – in das sie am Ende rund 15 Millionen Euro investiert haben wird.