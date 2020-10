Nahverkehr Leonberg hat jetzt eine Bahnhofs-Toilette

Die Toilette wird vorerst einmal am Tag gereinigt. „Zeichnet sich mehr Bedarf ab, werden wir darauf reagieren“, so Vonder­heid. Die Toilette ist in einem Quader auf dem ersten Bahnsteig untergebracht. Sie besteht aus zwei Teilen. Zum einen ist rechts die Unisex-Toilette, die barrierefrei gestaltet ist. Sie zu benutzen kostet 50 Cent. Es werden zwar alle Münzen angenommen, doch bei Überbezahlung gibt es kein Rückgeld. „Ein Münzwechsler ist sehr teuer, zudem müsste er immer mit Wechselgeld versorgt werden“, argumentiert der Chef der Stadtwerke.

Für die Benutzer wird die Klobrille jedes Mal automatisch gereinigt. Mit dem CBS-Schlüssel kann die Toilette kostenlos genutzt werden. Dieser ist ein 1986 vom CBF Darmstadt – Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt in vielen Ländern eingeführtes Schließsystem, welches körperlich beeinträchtigten Menschen ermöglicht, mit einem Einheitsschlüssel selbstständig und kostenlos Zugang zu behindertengerechten sanitären Anlagen und Einrichtungen zu erhalten. Er passt in der Regel in ganz Europa.

Kostenlos genutzt werden kann auch der andere Toilettenteil – das Urinal. „Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Verunreinigungen durch das kleine Geschäft geschehen, und weil es nur vier Minuten Umsteigezeit von der S-Bahn in den Bus gibt, sollte die Anlage zügig benutzt werden können“, erläutert der Erste Bürgermeister die Überlegungen für die kostenlose Nutzung dieses Toilettenteils.

Keine einfache Standortsuche

„Es war nicht einfach, einen Standort zu finden, um die Anschlüsse verlegen zu können“, sagt der Leonberger Baubürgermeister Klaus Brenner. Die neue Anlage sei nur ein Bestandteil in Sachen Aufwertung des Bahnhofbereichs. Förderung dafür gab es auch von der Region aus dem Programm „Regionale Mobilitätspunkte“.

Doch Brenner blickt weiter: „Die Aufwertung des gesamten Bahnhofareals als Tor zur Stadt vom heutigen Wertstoffhof an bis zu dem denkmalgeschützten Sandsteingebäude rechts des Bahnhofes wird eines der großen zukünftigen städtebaulichen Projekte der Stadt.“ Dies auch vor dem Hintergrund der großen Bosch-Ansiedlung auf dem Hofmeister-Areal-