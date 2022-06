Tischtennis Auf Rang fünf in Deutschland

Die U 18-Jungs der GSV Hemmingen hatten im niedersächsischen Salzhemmendorf etwas Pech mit der Auslosung, da sie es bereits in der Vorrunde mit den späteren Finalisten MTV Jever (Niedersachsen) und SV Windhagen (Rheinland/Rheinhessen) zu tun bekamen. „Trotz der starken Gruppe waren wir am ersten Turniertag vor allem gegen Windhagen nicht chancenlos. Da wäre durchaus etwas mehr drin gewesen“, sagte Betreuer Mark Provoznik, „das 1:6 sieht zwar deutlich aus, aber fast alle Spiele waren umkämpft, und leider haben wir vier Mal im fünften Satz verloren.“ So punkteten Fabian Haid, Lennart Provoznik, Tim Blazeski und Jens Reichert in der Gruppe nur gegen den TTC Königstein 1948 aus Hessen (6:2).