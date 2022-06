Die Tischtennis-Abteilung des TSV Korntal macht auch überregional von sich reden. In ihren Reihen steht mit Ksenija Poznic eine der besten Nachwuchsspielerinnen Deutschlandes in ihrer Altersklasse U 11. Im thüringischen Bad Blankenburg gewann sie die Sichtung des Deutschen Tischtennis-Bundes. Da es keine offizielle deutsche Meisterschaft in dieser Altersklasse gibt, ist dieser Wettbewerb als inoffizieller nationaler Titelkampf zu werten.