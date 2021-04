Tennisclub Rutesheim Beste Teilnehmerquote seit Jahren

Insgesamt 268 stimmberechtigte Vereinsmitglieder ab 16 Jahren waren aufgerufen, über Themen wie die Änderung der Vereinssatzung, die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden und Budgetfragen zum Hallenprojekt zu entscheiden. 84 Mitglieder des TC Rutesheim nahmen an der Abstimmung teil. „Das ist die mit Abstand beste Teilnahmequote der vergangenen Jahre. Wir sind sehr zufrieden über eine so hohe Beteiligung in diesen schwierigen Zeiten“, sagt Philippin.