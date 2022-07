Nur ein Punkt in den Einzeln

Für die Damen des TSC Renningen wird das Kapitel Oberliga nach nur zwei Spielzeiten wieder zu Ende gehen. Nach dem 1:8 beim TEC Waldau III würde auch ein 9:0 am letzten Spieltag gegen den Tabellennachbarn VfL Sindelfingen III nicht helfen. Die Mannschaft kommt vom Tabellenende nicht mehr weg. Auf der Waldau war bereits nach den Einzeln alles gelaufen. Corinna Schindler, Jana Alker, Dagmar Hommel, Ayda Altuntas und Josepha Scherer verloren allesamt in zwei Durchgängen. Für den Ehrenpunkt sorgte an Position sechs Charlotta Hjalmarsson mit dem 6:4 und 6:4 gegen Julia Schallmeir. In den drei Doppeln gingen die Renningerinnen leer aus.