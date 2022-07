Ausgeglichenes Punktekonto

Großen Kampfgeist bewiesen die Gastgeber dann in den Doppel-Partien. Nicolas Santiago/Jordi Garcia Mestre (6:7, 6:3, 10:6) sowie Yannick Offermans/David Romahn (3:6, 6:2, 13:11) mussten über drei Sätze gehen und gewannen ihre Partie jeweils im Tiebreak. Urs Thurau und Lazar Vojinovic besiegten ihre Gegner in zwei Sätzen (7:5, 6:2). Am Ende standen für die Leonberger drei weitere Punkte und der 7:2-Sieg. Aktuell können sie nach zwei Niederlagen und zwei Siegen im Mittelfeld ein ausgeglichenes Punktekonto (2:2) vorweisen. Die nächste Partie bestreitet der TC Leonberg am 10. Juli beim Tabellenzweiten Cannstatter TC.