Tennis SV Leonberg/Eltingen nutzt Heimvorteil

Renninger Damen noch immer ohne Sieg

In der Oberliga der Damen (Gruppe 13) trat der TSC Renningen beim TC BW Vaihingen-Rohr II an. Nach den Siegen von Jana Alker gegen Jana Knaab (2:6, 6:1, 10:8) und Ayda Altuntas gegen Carlotta Rell (6:3, 3:6, 10:8) in den Einzeln war für die Gäste nach einem 2:4-Rückstand noch alles drin, um den ersten Saisonsieg einzufahren. Doch Vaihingen-Rohr holte in den Doppel-Partien alle drei Punkte. Für die Renninger Damen bedeutete das eine 2:7-Niederlage.

3:3-Unentschieden nach den Einzeln stand es im Verbandsliga-Match der Hirschlandener Damen beim TC Süssen. Helen Geißelhardts Gegnerin Alyssa Baur musste im ersten Satz aufgeben, Viktoria Okon bezwang Sabrina Assmann mit 6:2 und 6:3., Maria Rimenidou holte den dritten Punkt gegen Pamina Brell (6:2, 6:1). Matea Hanz vom TC Hirschlanden verlor ihren ersten Satz mit 2:6, musste im zweiten Durchgang passen. Nur ein Punktgewinn im Doppel von Madeleine Schneider und Helen Geißelhardt reichte dann nicht für einen Sieg (4:5).