Tennis-Jugendcup Für Studium und Tennis in die USA

2013 ging es für die Familie noch einmal für 15 Monate zurück in die USA nach Florida, ehe sie von 2015 an im Raum Böblingen sesshaft wurde. In diesem Jahr hat Amar Tahirovic, der fließend bosnisch, englisch und deutsch spricht, seinen Schulabschluss auf der amerikanischen Schule gemacht. Und auch in seiner Tenniskarriere blickt er auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück. Von Juli vergangenen bis Anfang Juli dieses Jahres blieb er in 48 Spielen in Folge unbesiegt und holte sich unter anderem den Bezirksmeistertitel. „Die einzigen beiden Niederlagen habe ich gegen Spieler erlitten, die zu den Top 100 in Deutschland gehören“, sagt der 18-Jährige, der selbst derzeit auf Rang 192 der DTB-Rangliste geführt wird.