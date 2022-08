Tennis-Jugendcup Der Mann für die richtige Spannung

An sein erstes Jahr nur als Besaiter erinnert er sich noch gut: Unter anderem bespannte er die Schläger für den späteren Turniersieger – einen gewissen Stefanos Tsitsipas, die aktuelle Nummer vier der ATP-Rangliste und ATP-Finalsieger von 2019. Begebenheit am Rande: Tsitsipas’ Mutter, die ihm bisweilen die Schläger vorbeibrachte, kannte Lars Laucke über Bekannte aus seiner Zeit in Berlin.

Direkt in Kontakt mit einer späteren Weltklassespielerin kam Lars Laucke bei einem Jugendturnier in Offenbach 2011: Vor ihm stand die damals 15-jährige Ashleigh Barty und fragte ihn schüchtern, ob er bis morgen vier Schläger von ihr besaiten könne. „Sie hatte eine Basecap tief ins Gesicht gezogen und hat mich mit ihren Rehaugen so schüchtern angeblickt, dass ich sie am liebsten in den Arm genommen hätte“, erinnert sich Lars Laucke an die spätere dreifache Grand-Slam-Siegerin aus Australien, die bis zu ihrem Rücktritt im März dieses Jahres an der Spitze der Frauen-Weltrangliste stand.

Bis zu 60 Schläger am Tag

All diese Anekdoten erzählt der 52-Jährige nebenbei, während er in seinem Zelt am Eingang des Jugendcups einen Schläger nach dem anderen besaitet. „Es gibt Tage, da kriegen wir bis zu 60 Stück“, sagt Lars Laucke, der meistens mit einem oder zwei Kollegen zusammen arbeitet. Einer von ihnen ist Mike Emenako, der auch schon zweimal bei den Australian Open die Schläger der Profis bespannt hat. „20 Schläger pro Tag sind für einen gut zu schaffen, danach wird es stressig“, erklärt Lars Laucke.

Kein Kontakt nach einer Niederlage

Der größte Schwung kommt beim Jugendcup regelmäßig nach den Einzelmatches oder den Trainingseinheiten der Nachwuchscracks. Die meisten sind überaus dankbar für Lars Lauckes Arbeit. Aber kriegt er auch ab und zu mal den Frust und die schlechte Laune nach einer Niederlage ab? „Nein“, schmunzelt der 52-Jährige, „nach einer Niederlage sehe ich die Spieler nicht mehr.“