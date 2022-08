Höchststrafe für den Gegner

Einen starken Auftritt legte in dieser Konkurrenz auch der Armenier Mikayel Avanesyan hin. Der 14-Jährige aus dem Kaukasus ist in seiner Altersklasse die Nummer neun Europas, wird bei den älteren Jungs als Nummer 57 geführt und ist deshalb beim Jugendcup auch ganz oben gesetzt. In Renningen ließ er seinen Gegner Noah Held (TC Waiblingen) mit 6:0, 6:0 gewissermaßen in den doppelten kaukasischen Kreis laufen. Mal sehen, ob der Armenier beim Jugendcup einen ähnlichen Lauf hinlegt wie im Vorjahr der Inder Manas Dhamne, der als noch 13-Jähriger die 16er-Konkurrenz dominierte.