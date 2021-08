Tennis Jugend Cup Ist auch ein neuer Zverev am Start?

Angeführt wird das Junioren-Feld U 18 vom Koreaner Gerard Campana Lee, auf der Meldeliste der Juniorinnen ganz oben steht die Britin Eva Shaw. Beim ITF-Turnier treten Spieler aus 23 Nationen an.

Drei Olympiasieger sind „Ehemalige“

Möglicherweise stehen einige von ihnen vor einer großen sportlichen Zukunft. Ein Blick auf die Siegerliste von Tokio reicht schon: Alexander Zverev (Einzel), Belinda Bencic (Einzel), Barbora Krejcikova (Doppel) – sie alle haben schon in Renningen und Rutesheim aufgeschlagen. Insgesamt 37 „Ehemalige“ haben den Sprung in die Top 100 der Weltrangliste geschafft, sechs stehen oder standen in den Top Ten. Dazu kamen bislang 17 Grand Slam-Titel verteilt auf zwei Spielerinnen – unter anderem Angelique Kerber – und drei Spieler. Diese Visitenkarte kann sich sehen lassen.

Was läuft wann und wo?

ITF U 18

Beginn Qualifikation Sonntag, 8. August

Hauptfeld Dienstag, 10. August

Finale Samstag, 14. August

(alle Spiele finden auf der Anlage des TSC Renningen statt, bei witterungsbedingten Spielausfällen ist eine Verlegung der Finals auf den Folgetag möglich)

Tennis Europe U 14/U 16

Beginn Qualifikation Samstag, 7. August

Hauptfeld Montag, 9. August

Finale Freitag, 13. August

(Qualifikation und Hauptfeld in Renningen und Rutesheim, Finale in Renningen/bei Ausfällen ist eine Verlegung der Finals auf den Folgetag möglich)

DTB-Ranglistenturnier U 14/U 16

Hauptfeld Freitag, 6. August

Finale Sonntag, 8. August

(alle Spiele in Rutesheim)

Da an den ersten Turniertagen alle Plätze in Renningen und Rutesheim ausgelastet sind, trainieren die Spieler auf anderen Anlagen. Dafür stellt der SV Leonberg/Eltingen Plätze zur Verfügung.