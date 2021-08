Tennis Jugend Cup Der Herr der Chauffeure

Ein Stopp bei der Bank ist drin

Und: In Sachen Bewegungsradius legt Werner Pfaff einen strengen Maßstab an. „Wir machen einen Shuttle-Service und keine touristischen Touren“, stellt der 73-Jährige klar. Das schließe einen Stopp bei einer Bank zum Geldabheben oder zum Einkauf im Supermarkt nicht aus, beschränke sich aber ansonsten auf die Fahrten zwischen Unterkunft und Anlage. „Zum Flughafen bringen wir die Spieler nicht“, nennt Werner Pfaff ein Beispiel.

Sein Job bringt es allerdings mit sich, dass der 73-Jährige bisweilen detektivisches Gespür beweisen muss. Am Dienstag wollte ein rumänischer Jugendlicher, der eigentlich ganz leidlich deutsch sprach, vom Training in Eltingen abgeholt werden. Als der Fahrer dort ankam, traf er jedoch niemanden an. Ein paar Telefonate und eine halbe Stunde später hatte sich herausgestellt, dass der junge Mann nicht in Eltingen war, sondern am Engelberg – wie er dort hingekommen ist, ließ sich nicht mehr rekonstruieren.

Ausnahme für die Mutter der Tsitsipas-Brüder

Und in einem Fall ließ Werner Pfaff seine Fahrer an der langen Leine. „Die russische Mutter der Tsitsipas-Brüder hat den Chauffeur-Dienst intensiv genutzt, da war es besser, ein Auge zuzudrücken“, gibt der 73-Jährige andeutungsweise preis.

Internationales Flair versprüht die 23. Auflage des Jugend Cups auch in diesem Jahr wieder. „Es sind zwar mehr Spieler aus Westeuropa und weniger aus Osteuropa da als sonst, aber wir haben Starter aus Argentinien, Neuseeland, Australien und den USA“, erzählt der Presse-Chef Peter-Michael Zettler. Auch Briten und Niederländer seien trotz der hohen Corona-Inzidenzen in ihren Ländern am Start.

„Ein Team aus Belarus hat uns aber absagen müssen, ihre Quarantäne war zum Turnierstart noch nicht beendet“, führt er weiter aus. Wegen der Pandemie gebe es in diesem Jahr zudem kein Essen von einem Caterer auf die Hand. Stattdessen können sich die Spieler mit Essensmarken in den umliegenden Restaurants stärken.