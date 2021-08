Tennis Jugendcup Wenn das Turnier Familiensache wird

Zu der Zeit geht für Bert Welzel die Arbeit oft erst (wieder) los. Er ist der Turnier-Koordinator und beschreibt seinen Job so: „Ich habe morgens und abends Hochbetrieb und kann dazwischen tolle Tennisspiele gucken“, sagt er schmunzelnd. Als Turnier-Koordinator bewegt sich der Holzgerlinger zwischen Schiedsrichtern, Turnierleitung und Turnierbüro und kümmert sich darum, dass alles rund ums Turniergeschehen an die Öffentlichkeit kommt. So erstellt er morgens nach der Auslosung der Spielpaarungen durch die Schiedsrichter die Spielpläne und hängt sie aus und versorgt Spieler und Schiedsrichter mit den sogenannten Matchkarten, die jeweils am Platz aufgehängt werden.