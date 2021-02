Tag der Kinderhospizarbeit Ein bisschen Hilfe und Sonne im Alltag

„Die Hilfe ist so viel wert“

So ähnlich läuft es auch bei Familie Lieckfeldt aus Rutesheim. Sohn Emil, sieben Jahre alt, leidet an Muskeldystrophie. Seine Muskeln werden vom Körper immer weiter abgebaut. Dadurch hat der fröhliche Junge motorische Probleme. Mutter Ellen wurde nach einem Jobwechsel von der Betriebsärztin auf das Angebot des Kinderhospizdienstes hingewiesen. „Ich war wegen des Namens erst sehr skeptisch. Mit Hospiz verbindet man eher das letzte halbe Jahr“, sagt Ellen Lieckfeldt. Heute ist sie froh, dass sie doch den Kontakt aufgenommen hat. Emil und sein jüngerer Bruder Erik sind oft bei Ausflügen dabei. „Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Sie wissen, was Emil kann und was nicht“, sagt die Rutesheimerin. Einen freien Nachmittag pro Woche hat sie nun nur für sich. „Wir haben keine Familie in der Nähe. Diese Hilfe ist so viel wert.“

Foto: privat

Seit 15 Jahren gibt es den Kinder- und Jugendhospizdienst in Leonberg jetzt. Coronabedingt fällt eine große Feier in diesem Jahr aber eher aus. „Wir haben aber von Anfang der Pandemie an entschieden, dass wir unsere Arbeit fortführen“, sagt Monika Friedrich. Denn die Ehrenamtlichen seien ja über lange Zeiträume bei den Familien im Einsatz. Und gerade, wenn Kinderbetreuung und Schule im Lockdown wegfallen, werde man besonders gebraucht. „Doch noch immer wissen viele gar nicht, dass es uns gibt. Oder dass wir auch ihnen helfen“, sagt die Leiterin des Kinder- und Jugendhospizdienstes. Am heutigen Tag der Kinderhospizarbeit macht der Dachverband mit einem grünen Band auf diese besondere Hilfe aufmerksam. „Es ist ein grünes Band der Hoffnung“, sagt Friedrich.

Das Angebot ist vielfältig. Betreut werden schwer kranke oder behinderte Kinder, Kinder mit einer lebensbeendenden Diagnose. Es gibt Unterstützung für die Eltern, auch schon während der Schwangerschaft, Angebote für Geschwister. Aber auch Kinder, bei denen ein Elternteil eine tödlich verlaufende Erkrankung hat oder bereits verstorben ist, finden bei den „Sunshine Kids“ einen Ort, an dem sie unter gleichfalls Betroffenen sind. „Ein Junge hat mal zu mir gesagt: Hier kann ich weinen. Und bin dann nicht das Weichei“, erzählt Monika Friedrich.

Sich Hilfe holen ist ein Zeichen der Stärke

Es sei ein Zeichen der Stärke und nicht der Schwäche, wenn man sich Hilfe hole. „Über den Familien schwebt dieses Damoklesschwert. Wir sind da und helfen, diese Last zu tragen“, sinniert sie. Im vergangenen Jahr wurde Monika Friedrich von einer Schülerin für eine Abschlussarbeit interviewt. „Sie war eines der ersten Kinder, die wir betreut haben. Da standen mir wirklich die Tränen in den Augen.“ Für solche Momente lohnten sich die schweren Aspekte der Kinderhospizarbeit. „Die Kinder mögen mit hängenden Schultern reinkommen. Aber wir möchten, dass sie aufrecht wieder rausgehen. Solange werde ich für diese Arbeit brennen.“