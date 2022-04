SV Leonberg/Eltingen Raus aus der Corona-Delle

Im Kleinkindbereich fehlen die Übungsleiter

Mit Blick in die Zukunft ist Michael Hager nach diesen schwierigen Jahren positiv gestimmt: „Im Jugendbereich sehe ich sehr großes Potenzial für unseren Verein.“ In vielen Abteilungen, insbesondere im Kleinkinderbereich, gebe es Wartelisten. Grund dafür sind fehlende Übungsleiter.

Das vergangene Finanzjahr hat der SV Leonberg/Eltingen mit einem kleinen Plus von knapp über 400 Euro abgeschlossen. Die Gesamteinnahmen lagen bei rund 578 000 Euro. Die Kosten des Sportvereinszentrums sind beglichen. „Der Bau ist durchgelaufen wie geplant“, sagte Michaela Feller, die als Referentin für Finanzen und Personal das Zahlenwerk für 2021 vorstellte. Das gilt auch für die laufende Rückzahlung der Darlehen. Für dieses Jahr plant der Verein mit Einnahmen von rund 565 000 Euro.

Wechsel im Vorstand

Thomas Booz wurde von den 73 anwesenden Delegierten einstimmig als neuer Referent für Finanz- und Vertragswesen gewählt. Manfred Buck, der diesen Posten neun Jahre lang inne hatte, stellte sich nicht zur Wiederwahl. Einstimmige Voten gab es auch für Rainer Weller (Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Kooperationen) sowie Markus Ensmann (Referent Sportbetrieb) und dessen Stellvertreter Thomas Hettler. Bestätigt wurden die Jugendsprecherin Anabel Hackert und die Abteilungsleiter.

Der SV Leonberg/Eltingen hat zudem zwei neue Ehrenmitglieder. Doris Staudt ist seit 1983 Vereinsmitglied und leitete mehr als 30 Jahre lang die Fitnessabteilung. „Sie hat Herausragendes geleistet. Sie lebt und belebt den Verein“, sagte Michael Hager. Die Laudatio für seine Frau, Bärbel Hager, die seit 1990 in der Tanzsportabteilung und seit 2003 in vielfältigen Positionen für den Gesamtverein aktiv ist, hielt Vorstandskollege Matthias Groß: „Sie ist eine Institution in diesem Verein. Wenn Not ist, Bärbel ist immer für uns da.“