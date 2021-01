Arbeitsbeginn für den Studioleiter des SV Leonberg/Eltingen In die Sportwelt fließt viel Herzblut

Leonberg - Zufall? Vorhersehung? Wie man es auch nennt, Fakt ist: Just an dem Tag, an dem Patrick Entreß sein Vorstellungsgespräch für die Stelle des Studioleiters in der Sportwelt Leonberg an der Bruckenbachstraße hatte, brannte am Abend der Rohbau, nachdemGasflaschen explodiertwaren. Nun tritt der 34-Jährige am 1. Februar seinen neuen Job beim SV Leonberg/Eltingen an, und es ist förmlich zu spüren: Er brennt drauf.