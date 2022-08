Strohländle-Start in Leonberg Vier Wochen Kultur zwischen Strohballen

Die Bühne steht. Die Strohballen, die für eine heimelige Atmosphäre sorgen, wurden am Mittwoch angeliefert. Der Startschuss zur zehnten Auflage des Strohländles auf der Engelbergwiese in Leonberg fällt an diesem Freitag um 19.30 Uhr mit der musikalischen Auftaktveranstaltung von Andrew Andrews und „The Sophisticated Orchestra“. Das Ensemble entführt sein Publikum auf eine musikalische Reise in die Zeit der 1920er und 30er Jahre. In die unbeschwerte Welt der Cafés, der Varietés und der Jazzclubs. Der Abend ist dem Beginn der Swing- und Jazz-Ära in Deutschland gewidmet. „Billie Jean“, „Beat It“, „Smooth Criminal“, „Thriller“, „We are the World“, „Man in the Mirror“: Am Samstag lässt Roy Paladini mit seinen Musikern und Tänzern den legendären King of Pop, Michael Jackson, wieder auferstehen. Die Veranstaltung beginnt ebenfalls um 19.30 Uhr. Der Sonntag ist von 11 Uhr bis 21 Uhr Kinder- und Familientag.