Sommerfest in Leonberg Steht das Strohländle vor dem Aus?

Leonberg - War das zehnte Strohländle das letzte in Leonberg? Das zumindest will Johannes Leichtle nicht ausschließen. Der Organisator des vierwöchigen Sommerfestes auf dem Engelberg ist sauer auf die Stadt, genauer gesagt auf das Ordnungsamt. Der Grund für den Groll: Die Genehmigungsbehörde habe sich nicht kooperativ gezeigt, im Gegenteil. „Es wurden uns Knüppel zwischen die Beine geworfen“, zürnt Leichtle. „Der Kontakt war in keiner Weise lösungsorientiert, es war ein absolutes Grausen.“