Streit in Ditzinger Unterkunft Obdachlose kämpfen für ihre Katzen

Rund 60 Plätze für Obdachlose stehen laut der Stadt in Ditzingen zur Verfügung, die Zahl ist laut der Stadt konstant. Nicht alle Plätze sind belegt, die Kommune arbeitet laut Bahmer mit einem Puffer von rund zehn Prozent, um schnell reagieren zu können. Ein Zimmer sei zudem immer für den Fall eines Platzverweises reserviert.

Bewohnerin ist verärgert über „Machtspielchen“

Martina Michels ist verärgert. Sie spricht von „Machtspielchen“: „Die Dame macht das nur, weil sie meinen Freund nicht leiden kann. Deswegen so unsozial zu sein, ist nicht in Ordnung.“ Bürgermeister Ulrich Bahmer gibt zu, dass die Situation des Paares schwierig sei. Die Entscheidung sei allerdings „unter Rücksichtnahme auf die Gesamtsituation“ getroffen worden. Dazu zähle auch, dass Michael Lehnau in dem neuen Raum die Möglichkeit habe, Persönliches wie etwa Medikamente abzuschließen. In der Frauen-Wohngemeinschaft wiederum entstünde geschützter Raum für eine Schwangere, die ebenfalls auf der Etage lebe. Michels lässt das nicht gelten: „Es sind genügend andere Wohnungen in dem Haus frei.“

Sie selbst wäre längst gerne in eine Mietwohnung gezogen. „In einer Obdachlosenunterkunft hat man keine Rechte“ sagt sie. Aber auf dem freien Wohnungsmarkt habe sie keine Chancen, weiß die gelernte Hotelfachfrau. Ihre Gesundheit hindert sie daran, in ihrem Beruf zu arbeiten, sie arbeitet stundenweise im Einzelhandel. So lange sie in der Unterkunft lebt, wäre sie schon froh, wenn mal die Wände gestrichen würden, sagt sie.

Man wolle keinen Luxus, sagt der Bürgermeister

Kommunen sind verpflichtet, die unfreiwillige Obdachlosigkeit zu verhindern. Diese liegt nach dem Gesetz unter anderem dann vor, „wenn der Betroffene nicht über eine Unterkunft verfügt, die Schutz vor den Unbilden des Wetters bietet, Raum für die notwendigsten Lebensbedürfnisse lässt, den Anforderungen an eine menschenwürdige Unterkunft genügt“. Wie eine solche Unterkunft ausgestattet sein muss, darüber wird der Ditzinger Gemeinderat bald auf Anregung der Freien Wähler diskutieren.

„Wir wollen keinen Luxus, der zum Verweilen einlädt“, sagt Bürgermeister Bahmer. Die Unterkunft sei immer eine vorübergehende Bleibe zur Vermeidung der Obdachlosigkeit von Ditzinger Bürgern. „Wir sind auch kein Auffangbecken für Stuttgarter“, stellt er klar und verweist auf Hausverbote, welche die Stadt schon ausgesprochen habe – dann nämlich, wenn Obdachlose in Stuttgart vertrieben worden seien und entlang der S-Bahn dort ausstiegen, wo Bekannte lebten.

In Stuttgart treffen sich Wohnsitzlose im Schlossgarten

In der Landeshauptstadt treffen die Wohnsitzlosen laut einer Stuttgarter Rathaussprecherin nicht nur in den Schlossgartenanlagen zusammen, sondern auch in den Außenbezirken. „Ob für die bekannten Plätze in der Vergangenheit Platzverweise gegenüber einer Person ohne festen Wohnsitz ausgestellt wurde, können wir nicht sagen. Das Amt für öffentliche Ordnung erfasst lediglich die Gesamtanzahl der Platzverweise – ungeachtet dessen, ob es sich um einen Menschen mit oder ohne festen Wohnsitz handelt“, teilt die Stadt mit. Wohin Menschen alternativ gehen, könne nicht pauschal beantwortet werden, heißt es weiter.

Menschen ohne festen Wohnsitz können in Stuttgart ganzjährig die Zentrale Notübernachtung in der Hauptstätter Straße aufsuchen, welchee 42 Schlafplätze hat. Insgesamt verfügt Stuttgart über drei Einrichtungen; betrieben von der Evangelischen Gesellschaft in Kooperation mit der Caritas.

