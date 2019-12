Wohnen in Renningen Ohne ihren „Poldi“ will sie nicht umziehen

Renningen - Es ist kühl in dem großen Haus in Renningen. Trotzdem sitzt Lieselotte Angelike im Bademantel in ihrem Esszimmer. Denn gesundheitlich ist sie angeschlagen, die Füße sind offen, der Rücken schmerzt. Eine Wohnung für sie und ihren Sohn, die nicht so veraltet ist und vor allem nicht so groß, wäre auf jeden Fall die bessere Alternative. Doch ohne ihren „Poldi“, einen mittlerweile 15 Jahre alten Rottweiler, will die 79-Jährige nicht umziehen. „Da wohne ich lieber auf der Straße“, sagt sie bestimmt. Der gemütliche Hunde-Senior erweist sich bei der Wohnungssuche als echte Hürde, denn kaum jemand will eine Wohnung an jemanden mit so einem großen Hund vergeben – zumal die Auswahl an Wohnungen sehr eingeschränkt ist, denn allzu viele Stufen können beide, Hund und Frauchen, nicht mehr gehen. Zu allem Überfluss wurde der Mietvertrag von Lieselotte Angelike vor einer Weile gekündigt. Zum 8. Januar 2020 droht ihr sogar die Zwangsräumung.