Start in die Golfsaison 2021 Die Mannschaften stehen in den Startlöchern

Ingmar Peitz, Kapitän der Bundesliga-Männer, die 2019 die deutsche Mannschaftsmeisterschaft feierten, glaubt noch nicht zu hundert Prozent daran, dass es Mitte Mai losgeht. „Wegen Corona dürfen wir ja in keinen Hotels übernachten, was bei unseren Anfahrtswegen und dem neuen Modus aber notwendig wäre.“ Die DGL hatte bereits im vergangenen Jahr – als der Meister an nur einem Wochenende ausgespielt wurde – den Spielmodus in der 1. Bundesliga geändert: Ab sofort wird es drei Runden über insgesamt 54 Löcher geben. Samstags wird Einzel und Vierer gespielt, sonntags Einzel.