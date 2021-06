Stadtseniorenrat Heimsheimer wollen den Weg freimachen

„Es ist ein mulmiges Gefühl“

Pandemiebedingt hat sich die Arbeitsgruppe im vergangenen Jahr nur online treffen können. Doch Alexander Lang hat unter der Prämisse „Sensibilisierung für Menschen mit Höreinschränkungen“ den Impuls für ein nächstes Projekt gegeben: eine Begehung der Hausener Straße in Richtung Leonberger Straße, eine stark befahrene Strecke von rund einem Kilometer. Ein Video der Begehung wurde an die Gruppe verschickt. Die hat sich das angeschaut, einmal mit und einmal ohne Ton. „Es ist ein ziemlich mulmiges Gefühl, wenn man nicht hören kann, ob ein Auto kommt oder ein Radfahrer vorbeizischt.“ Unbehagen schleicht sich in Margot Ritz‘ Stimme. „Da muss man wirklich mehrmals nach rechts und links schauen, bevor man sich auf den Zebrastreifen traut.“

Doch mit dem Video können Menschen mit gesunden Ohren zumindest kurz nachvollziehen, wie es sich gehörlos lebt. Das gibt neue Einblicke und schafft Verständnis für die Situation von Menschen mit Behinderung, zumal die Sinne und die Beweglichkeit im Alter oft nachlassen. Und ein Unglück mit körperlichen Folgeschäden kann jeden jederzeit treffen.

Nächstes Projekt: Die Friedhofstoilette

Sobald es die Situation zulässt, wird die Begehung aktiv nachgeholt, in Begleitung des Bürgermeisters oder eines anderen Vertreters der Stadt. „Die Stadt unterstützt uns sehr, auch unser Bauhofleiter Achim Gompper hat uns schon begleitet“, erzählt Margot Ritz. Dabei werden die Kritikpunkte des SSR aufgenommen, und bei anstehenden Baumaßnahmen werden die Verbesserungen nach Möglichkeit gleich mit umgesetzt. Wie die Absenkung der Bürgersteige in Höhe des Einkaufszentrums in der Mönsheimer Straße, Parkplätze für Menschen mit Einschränkungen oder die Optimierung und Anpassungen an und in Gebäuden.

Die Arbeit der Projektgruppe des Stadtseniorenrats zeigt also Wirkung. „Das nächste Projekt neben der Begehung in der Hausener Straße ist die Umgestaltung der Toiletten am Friedhof“, berichtet Margot Ritz, „der wird erweitert und umgebaut. In diesem Zug sollen die beiden vorhandenen Toiletten durch eine behindertengerechte Unisex-Toilette ersetzt werden“, auch das ist eine Anregung der engagierten Senioren.

Es gibt mehr zu tun als Kaffeetrinken

Der Heimsheimer Stadtseniorenrat führt derzeit rund 50 Mitglieder. Diese setzen sich in verschiedenen Projekten dafür ein, ihre Stadt für alle lebens- und liebenswerter zu gestalten. „Wir suchen immer Mitstreiter.“ Die Mitarbeit, findet Margot Ritz, ist bei einzelnen Projekten auch überschaubar. „Frisch in Rente und fit, die Kinder groß, Urlaub geht ja momentan auch nicht so richtig – warum also nicht mal beim SSR vorbeischauen? Vielleicht steht ja gerade ein Projekt an, bei dem man sich einbringen kann. Wir überlegen zum Beispiel, ein ‚Seniorenblättle‘ auf die Beine zu stellen, und langfristig wollen wir eine inklusive Stadt sein“, plaudert die Seniorin aus dem Nähkästchen. Margot Ritz selbst hat nach ihrem Eintritt in den Ruhestand gemerkt, „dass man als Altbürger in einer Stadt mehr tun kann als Kaffeetrinken am Seniorennachmittag“. Zum Beispiel: Mitsprechen bei der Umgestaltung der Stadt.