Barrierefreies Rutesheim Jeder stößt mal auf ein Hindernis

Barrierefreiheit betrifft die Menschen an ganz unterschiedlichen Stellen und bedeutet nicht für jeden dasselbe. Die Ansprüche eines Blinden können andere sein als die eines Rollstuhlfahrers. „Der Rat des Behindertenbeauftragten im Landkreis lautet: Wir sollen mit Bedacht an die Sache herangehen“, sagt die Bürgermeisterin. „Wir wollen alle Bedürfnisse bedenken und in die Breite gehen.“ Angesiedelt wird das Projekt Barrierefreiheit auch dem laufenden Stadtentwicklungsprozess (Step). Der letzte war eher baulich geprägt, nun soll das Miteinander in der Stadt im Mittelpunkt stehen.