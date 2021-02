Rutesheim - Mit einem so genannten kommunalen Inklusionsvermittler geht Rutesheim einen weiteren Schritt in Richtung einer barrierefreien Stadt. „Das Thema Barrierefreiheit ist so wichtig, dass nicht nur eine Arbeitsgruppe gegründet werden soll, die sich intensiv damit befasst“, sagt die Bürgermeisterin Susanne Widmaier. „Künftig wird auch ein kommunaler Inklusionsvermittler als fester Ansprechpartner im Rathaus im Hauptamt fungieren.“ Dafür gibt es eine finanzielle Förderung vom Land.