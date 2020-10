Sport-Kita in Renningen Die Turnhalle ist ein Magnet

Die Renninger Sport-Kita hat im Juni eröffnet

Das Konzept stellte sie dann zum gefragten Zeitpunkt vor – und bekam nach einer Bewerbungsrunde die Stelle der Leiterin. „Für mich ist das ein Traum“, sagt Hartmann, die ihre Begeisterung auf ihre derzeit 16 Mitarbeiterinnen – davon zwei männliche Erzieher – und vier Auszubildende überträgt. „Wir haben Anfang Juni die Kindertagesstätte eröffnet, Corona-bedingt einen Monat später als geplant. Momentan sind 45 Kinder bei uns, bis Weihnachten sollten es 75 werden, die in drei Gruppe eingeteilt sind “, sagt Hartmann. „Mit meinem Team erarbeite ich die konkrete Konzeption, lege die inhaltlichen Schwerpunkte fest“, sagt Margit Hartmann.

Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung wird natürlich auch in der Sport-Kita umgesetzt. Margit Hartmann versucht jedoch mit ihrem Konzept, den Kindern schwerpunktmäßig und so oft wie möglich deren Bewegungsdrang freien Lauf zu lassen. „Bei der Gestaltung der Räume war es mir wichtig, Möglichkeiten dafür zu schaffen.“ Die Tische sind mit Rollen ausgestattet und lassen sich kinderleicht verschieben, Stühle gibt es dafür wenige. Dafür Teppiche als Spielwiese, Polster zum Sitzen oder Toben. Im ersten Stock ist eine kleine Turnhalle eingerichtet mit einer Kletterwand und vielen Sportgeräten. Sie ist wie ein Magnet. „Es gibt keinen Tag, an dem die Turnhalle leer stand“, sagt Hartmann, die eine Regelung gefunden hat, sodass alle zum Zug kommen. „Unser Ziel ist es, ein gutes Gleichgewicht zwischen gezielten und freien Angeboten zu schaffen.“

Das Projekt „Bewegungspass“ startet bald

In Kürze startet Erzieher Filippo Guadagnino mit seinem Projekt „Bewegungspass“. Hier lernen Kinder auf spielerische Weise die verschiedenen Bewegungsformen und orientieren sich dabei an verschiedenen Tieren wie der Schlange, dem Känguru, dem Bär, dem Krebs oder dem Affen. Wer alle Übungen geschafft hat, bekommt einen Drachen-Sticker in sein Büchlein geklebt. „Wir können dabei schauen, wie weit die Kinder in ihrer motorischen Entwicklung sind und sie dementsprechend weiter fördern“, sagt Guadagnino, der als „Hahn im Korb“ bei den Kindern immer gefragt ist. „Ich bin froh, dass wir zwei männliche Erzieher haben. Die geben den Kindern ganz andere Impulse, können ganz anders mit ihnen toben, und die Kinder hängen an ihnen“, sagt Margit Hartmann.

Einmal in der Woche ist „Draußentag“ . Im Garten sind Klettergerüste, Schaukeln und ein Sandkasten. „Der ist genau neun Meter, fast so lang wie der Weltrekord im Weitsprung bei den Männern“, sagt die Kita-Leiterin mit einem Schmunzeln, „das ist aber reiner Zufall.“ Das Stadion und die Sporthallen sind fußläufig zu erreichen, die Tennisanlagen auch. Auch in den Wald sind Ausflüge geplant „Wir haben im Juni eröffnet und stehen noch ganz am Anfang, doch meine Idee ist es, mit den örtlichen Sportvereinen zusammen zu arbeiten. Im Frühjahr habe ich sie schon darüber informiert und bin auf positive Resonanz gestoßen.“ Ganz wichtig für sie: „Wir wollen nicht nur sport-affine Familien ansprechen, sondern sind offen für alle Kinder.“