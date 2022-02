Spatenstich in Weil der Stadt Neues Heim, nicht nur für Wagenbauer

Mehr Lagermöglichkeiten für die Vereine

Die Hallenteile, die vier sogenannten Remisen, werden in Holzständerweise gebaut. Sie haben später eine Holzverkleidung, große Tore und abfallende Dachflächen und sollen sich damit gut in die landwirtschaftliche Umgebung einfügen. An den Gebäuden soll ein optisch ansprechender Außenbereich mit Stellplätzen geschaffen werden.

In dem Neubau sollen vor allem mehr Lagermöglichkeiten für die Vereine geschaffen werden. „Tradition braucht Platz“, so lautet das Motto. „Das Besondere daran ist, dass wir das Projekt mit drei Vereinen planen und umsetzen“, erklärt Frank Gann. Zunächst habe nur die Narrenzunft für sich überlegt, dann aber in den Pfadfinderfreunden und dem Fanfarenzug Mitstreiter gefunden.

Wagenbau soll nachhaltiger werden

Die Narrenzunft will zwei der Hallen künftig dafür nutzen, dort Fasnetswagen zu bauen und unterzustellen. Bisher betreiben die Vereinsmitglieder den Wagenbau im Spittel. Da die Zahl der Festwagen im Laufe der Zeit jedoch auf 20 angewachsen ist und sich deren Ausmaße mittlerweile auf teilweise drei Meter Breite und acht Meter Länge ausdehnen, wurde der Platz dort immer beengter.

Durch die Unterstützung der Stadtverwaltung und vieler Landwirte können die Wagenbauer der Narrenzunft zwar zusätzlich einige Scheunen nutzen. Eine zufriedenstellende Dauerlösung ist das allerdings nicht. Im Sommer wollen andere Vereine die Wagenbauhalle im Spital für Feste und eine Kleiderbörse nutzen. Auch die Scheunen werden anderweitig gebraucht.

Bisher müssen die Wagen schnell wieder abgebaut werden

Deshalb muss am Aschermittwoch alles abgebaut werden, was in wochenlanger Arbeit entstanden ist. Viele Aufbauten müssen aus Platzgründen komplett entsorgt werden. Künftig will die Narrenzunft nachhaltiger arbeiten und einen großen Fundus schaffen. Das soll mit den neuen Hallen möglich sein, in der etwa zehn Wagen und ein Teil des Ausstattung wie Türme und Figuren untergestellt werden können.

Auch der Fanfarenzug musste bisher unterschiedliche Örtlichkeiten zum Lagern nutzen: Ein Großteil der Materialien war in einer ehemaligen landwirtschaftlichen Scheune untergebracht, ein Teil in dessen Gewölbekeller und anderes im zweiten Obergeschoss eines kleinen Vereinsheims. Die neue Halle mit 90 Quadratmetern wird Platz für Zelte, Verkaufsstände, Stehtische, Instrumente, Noten, Akten und weitere Dinge bieten.

Der Pfadfinderstamm aus Weil der Stadt verfügt ebenfalls über umfangreiche Materialbestände, die er vor allem für die Jugendarbeit benötigt. Er kann diese zukünftig auf 100 Quadratmetern lagern.

Spenden werden noch benötigt

Das gesamte Projekt wird auf etwa 300 000 Euro beziffert. Das Grundstück wird von der Stadt über eine Erbpacht zur Verfügung gestellt. Die Eigenmittel der Vereine reichen nicht aus, um die Baukosten alleine zu stemmen. Sie haben jeweils bereits einige Tausend Euro an Spenden generiert. Es werden aber weitere Mittel benötigt. Die Spendenaktion läuft daher noch bis Anfang Mai.

Mehr Infos zur Spendenaktion im Internet unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/wagenbauhalle.