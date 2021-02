Gelöschtes Weiler Fasnet-Video Das abrupte Ende des Online-Umzugs

Weil der Stadt/Böblingen - Was hat sich da nur zugetragen in den Weiler Altstadtgassen? „Ein paar Narren sind im Häs die traditionelle Umzugsstrecke nachgelaufen. Oder einfach so in der Natur spazieren gegangen“, sagt Michael Borger, Vorstand der Narrenzunft AHA Weil der Stadt. Alles coronakonform im Familienkreis und nicht, wie sonst üblich am Fasnetsonntag in Weil der Stadt, in Form eines großen Umzugs.