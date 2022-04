Sparkasse in Leonberg KSK-Filiale Gebersheim endgültig dicht

„Der Vorstand der Kreissparkasse hat unser Anliegen zur Kenntnis genommen“, berichtet Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) von der Reaktion in der Chefetage des kommunalen Kreditinstituts in Böblingen. Man habe zwar Verständnis für die Befürchtung geäußert, dass die direkte Beratungsqualität durch das Schließen der Filiale geschmälert werden könne. Gleichwohl habe der Vorstand auf wirtschaftliche Erwägungen und zudem auf die Zweigstellen im Nachbarstadtteil Höfingen und in der Kernstadt hingewiesen, die natürlich von den Gebersheimer Kunden genutzt werden könnten.