Sozialdemokraten in Weil der Stadt 26 Jahre und schon SPD-Chef

Weiler SPD soll jünger werden

In seinem Amt als Vorsitzender will Mayer die Weiler SPD nun zurück in die Realität der Menschen holen und sie wieder als das zu stärken, was sie für den jungen Vorsitzenden im Kern ist: eine Volkspartei in der Mitte der Gesellschaft. „Wir könnten noch aktiver auftreten“, sagt er selbst. „In Weil der Stadt ging in den letzten Jahren nicht viel.“ Obendrein habe die SPD – bundesweit wie im Ortsverband – ein enormes Problem mit Überalterung. „Das Durchschnittsalter ist 60 plus, in Weil der Stadt vielleicht noch älter.“