CDU in Weil der Stadt Stadtverband wählt neuen Vorstand

Dass die Mitglieder ob der herben Niederlage bei der Bundestagswahl – in einem für die CDU allemal ungewohnten, basisdemokratischem Zug – nun selbst über den Parteivorsitz abstimmen sollen, begrüßt Oehler ausdrücklich. „Das ist wichtig und lange überfällig“, findet er. Wahlkampf finde schließlich zum Großteil an der Basis statt: „Wir hängen die Plakate auf, stehen auf dem Marktplatz und haben das Ohr am Bürger“, betont er. „Aber wenn es um Entscheidungen geht, dürfen wir nicht mitreden.“ Für mehr Beteiligung der Basis habe die Weiler CDU im Mai einen Antrag gestellt, in dem sie eine Bundesunionsversammlung zur gemeinsamen Kür des Kanzlerkandidaten forderte. „Wir müssen uns neu aufstellen, und zwar nicht nur personell, sondern auch strukturell“, sagt Oehler. Denn: Die Basis schläft nicht. „Sie lebt“, so der Vorsitzende. „Die Mitglieder wollen mitmachen und mitbestimmen.“