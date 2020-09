Fußball bei der SKV Rutesheim Die Stellschrauben sind schon ausgemacht

Acht Jahre lang hat Rolf Kramer die Geschicke der SKV Rutesheim gelenkt, unter anderem gelang dabei der Aufstieg in die höchste württembergische Spielklasse. Sein ganzes 32 Jahre andauerndes Fußballerleben (nur unterbrochen von einem einjährigen Gastspiel in der B-Jugend beim TSV Eltingen) hat er bei den Schwarz-Weißen verbracht. Wenn da nicht eine ordentliche Portion Herzblut mit dabei gewesen wäre, hätte es Kramer wohl nicht so lange dort ausgehalten. Doch es ist auch eine ganz rationale Entscheidung, die den Familienvater, der im kommenden Februar mit seiner Frau das zweite Kind erwartet, dazu bewogen hat, kurzfristig einzuspringen: „Es ist schwierig, jemand da reinzuwerfen, der die Mannschaft nicht kennt. Wir brauchen relativ schnell Erfolg, deshalb werde ich auch nicht alles komplett umkrempeln.“ Es sind einzelne Stellschrauben, an denen gedreht werden soll.