Jugendgemeinderat Renningen Sie wollen den Skatepark attraktiver machen

„Wir hatten noch kein konkretes Element im Blick“, sagt Alicia Haug. „Wir wollten erst mal sehen, wie die Resonanz auf unsere Anfragen ist.“ Und die ist jetzt schon deutlich höher als erhofft. 15 000 Euro lautete das zunächst gesteckte Ziel. Inzwischen sind fast 25 000 Euro zusammengekommen. „Wir suchen trotzdem noch weiter“, kündigt die JGR-Vorsitzende an. Denn mit mehr Geld lasse sich auch mehr machen. „Vielleicht ist am Ende ja doch noch eine Erweiterung in Richtung Festplatz drin.“

Kontakt und Infos

Der Jugendgemeinderat

(JGR) ist ein von Schülern gewähltes Gremium, das in Renningen üblicherweise aus 15 Jugendlichen besteht. Die Mitglieder setzen sich für die Belange der jungen Menschen in Renningen ein. Sie organisieren Partys genauso wie politische Podiumsdiskussionen und andere Aktionen. Der JGR hat ein festes Budget, das er für seine Aktionen ausgeben kann. Er hat aber auch die Möglichkeit, weiterreichende Anträge und Vorschläge im Gemeinderat einzubringen. Der JGR tagt in der Regel einmal im Monat im Renninger Rathaus. Die Sitzungen sind öffentlich und können von jedem besucht werden.

Kontakt

Wer sich für das Sponsoring oder allgemein für die Arbeit des JGR interessiert, kann sich mit Alicia Haug (alicia.haug@gmx.de) oder Melanie Pfeifer (Geschäftsstelle Gemeinderat: melanie.pfeifer@renningen.de, 0 71 59 / 92 41 29) in Verbindung setzen.

jgr.renningen.de