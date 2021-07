Sinfonieorchester Leonberg Das Sommerkonzert ist mehr als musikalische Menagerie

Nachdenklichkeit schwingt dann trotzdem bei zwei Stücken mit, die den verstorbenen Mitgliedern des Orchesters gewidmet sind. „Gabriels Oboe“ aus dem Film „The Mission“ aus der Feder von Ennio Morricone erinnert an die Oboistin Ulrike Lah, gespielt vom jungen Oboisten Alexander Feile. Alexander G. Adiartes Arrangement des Rock-Klassikers „Smoke on the Water“ von Deep Purple intoniert das Orchester im Andenken an den Violinisten Joachim Schmid, der einmal die Aufführung dieses Songs angeregt hatte. Dass diese Nummer ohne E-Gitarren bestens funktioniert, stellt das Sinfonieorchester mit einem druckvollen Sound unter Beweis.

Schönheit ist in entbehrungsreichen Zeiten vielleicht besonders wichtig. Und so passen die von Claude Debussy orchestrierten „Gymnopédies“ Nummer eins und zwei von Erik Satie bestens zum klangschönen Programm. Ebenso die von Adolf Schmid bearbeitete „Humoreske“ von Antonín Dvorák, die eine wohltuende Portion Sonne und Heiterkeit in den Saal zaubert. Auch die immer wieder eingestreuten Momente von Schwermut und Dramatik können dieser positiven Grundstimmung nichts anhaben.

Das Publikum ist begeistert

„Mehr davon“ signalisiert am Ende des Abends der lange und besonders herzliche Applaus des Publikums, dem man die coronabedingten Lücken in den Stuhlreihen nicht anhört. Zeit für Zugaben muss natürlich auch sein.

Und so folgen ein Walzer von Leonard Bernstein und der Radetzkymarsch. Spätestens dann ist klar, wie sehr sich die Leonberger und die Orchestermitglieder freuen, dass sie wieder Zeit und Musik miteinander teilen können.