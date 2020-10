Schwebend und traumverloren gleiten die Fische durchs imaginierte Aquarium. Frech neckt der Kuckuck an der Klarinette die Moderatorin, die zwar seinen charakteristischen Ruf hört, den geflügelten Frechdachs aber im Ensemble einfach nicht ausmachen kann– sehr zur Freude de amüsierten Publikums. Nicht zu vergessen natürlich der stolze Star des Abends, der Schwan, der ganz in Weiß sogar eine tänzerische Einlage bietet. Wieder einmal darf darüber gestaunt werden, welche Meisterschaft der Komponist Camille Saint-Saëns beim Auswählen und Mischen der Klangfarben an den Tag legt. Und das Orchester setzt seine Kunst mit musikalischer Meisterschaft und viel Freude am Tun um.