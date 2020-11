Stadthalle Leonberg Viele Therapien für den Dauerpatienten

Der einzige Trost für Nils Strassburg: Das Defizit von knapp 919 000 Euro stammt aus dem Jahre 2018, lange vor seiner Amtszeit. Die Bilanz des vergangenen Jahres ist gerade in Arbeit. Und was in diesem Jahr unter dem Strich steht, wird erst später ermittelt. Doch klar ist: Wenn pandemiebedingt keine erfolgreichen Veranstaltungen über die Bühne gehen können, ist keine Besserung in Sicht.