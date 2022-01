Seebrücke Kreis Böblingen Auch als Verein helfen sie Flüchtlingen

Zu den Aktionen des Vereins gehörte unter anderem im Oktober 2021 eine Ausstellung von Fotos aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria in der Leonberger Johanneskirche. Der Fotografin sei es vor allem darum gegangen, auf den Bildern die Würde der Menschen zu bewahren, so Schirin Ziesing. Auch an der Organisation der grenzüberschreitenden Menschenkette von Norddeutschland über Österreich und Italien zum Mittelmeer war die Böblinger Seebrücke beteiligt – und betreute die Durchgangsstationen Leonberg, Rutesheim und Gerlingen. Am 18. September wurde mit dieser Aktion ein Zeichen für eine humane Flüchtlingspolitik gesetzt, gegen das Vergessen des Leids und des Sterbens vieler Menschen, die sich oft aus purer Not auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer begeben.

Drei Städte werden ein sicherer Hafen

Als besonderen Erfolg seit ihrer Anfangszeit verbuchen die Unterstützer der Seebrücke im Kreis Böblingen, dass Herrenberg sich zum „sicheren Hafen“ erklärt hat. Städte mit diesem Titel erklären sich solidarisch mit den Zielen der Seebrücke und erklären sich beispielsweise zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge bereit. „In Herrenberg war das ein sehr langer Prozess mit zermürbenden Gemeinderatssitzungen“, erinnert sich Ziesing. Mittlerweile sind auch Renningen und Deckenpfronn ein sicherer Hafen. 270 Städte sind es in Deutschland.

Wo Licht ist, ist aber auch Schatten. Und im Fall der Flüchtlingspolitik ist der Schatten besonders groß, bedauert der Verein. „Als sich im Juni 2019 die Lokalgruppe der Seebrücke im Landkreis Böblingen gründete, hatten wir noch die Hoffnung auf eine baldige Verbesserung der Lage von Menschen auf der Flucht.“ Die Realität sah dann ganz anders aus: „Das ist schon deprimierend, obwohl wir so lange schon aktiv sind, wird die Situation immer schlechter statt besser.“ Durch Corona sei es schwerer geworden, die Menschen zu erreichen.

Seebrücke will Leonberg zum sicheren Hafen machen

Das Vorhaben, auch Leonberg zu einem sicheren Hafen zu machen, sei unter anderem an dieser schlechteren Erreichbarkeit der Menschen gescheitert, „wir mussten das erst mal auf Eis legen“. Trotzdem oder gerade wegen der Rückschläge wollen die Engagierten weiter am Ball bleiben. So möchten sie in Leonberg irgendwann einen neuen Anlauf starten, um die Stadt in einen sicheren Hafen zu verwandeln. Zunächst steht jedoch Holzgerlingen auf der Agenda. Auch am bald anstehenden Aktionstag „Keine Eiszeit für Menschenrechte“ am 29. Januar will sich der Verein mit lokalen Aktionen beteiligen.

Mehr Informationen zur Seebrücke im Kreis Böblingen gibt es im Internet auf der Seite www.seebruecke.org, unter der Rubrik „Mach mit“ finden sich alle lokalen Ortsgruppen.